Одна из теплоэлектростанций повреждена на Украине, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК в Telegram.

В сообщении говорится о том, что в результате обстрела было повреждено оборудование ТЭС, однако при этом не уточняется, что это за объект.

По данным ДТЭК, никто не пострадал.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по военным и энергетическим объектам. Это стало ответом на атаки на Крымский мост и Курскую АЭС, за которыми стоят украинские спецслужбы, заявлял президент РФ Владимир Путин.

По словам бывшего посла Луганской народной республики в Москве Родиона Мирошника, власти Украины скрывают от населения истинное состояние энергосистемы страны, чтобы избежать массового отъезда жителей. Он заявил, что ДТЭК получил настоятельное указание из офиса президента Украины «не вводить своими заявлениями население городов в депрессию».