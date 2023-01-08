Американский эксперт Вольф: Зеленский и Байден не признают огромных потерь

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден никогда не признают огромных потерь, заявил американский экономист Ричард Вольф, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что новоизбранный спикер палаты представителей США Кевин Маккарти говорил, что «будет драться сколько потребуется» и что Зеленский и Байден заявляют то же самое.

«Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других», — отметил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что западная помощь Украине является рабочей схемой по отмыванию денег. По его словам, чиновники Запада и Украины «разворуют эти средства» и до армии «дойдет не больше 15% от всей суммы поддержки».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно оказывать еще большую военную помощь, так как оружие является «путем к миру».