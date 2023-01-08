Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американский эксперт Вольф: Зеленский и Байден не признают огромных потерь

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден никогда не признают огромных потерь, заявил американский экономист Ричард Вольф, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что новоизбранный спикер палаты представителей США Кевин Маккарти говорил, что «будет драться сколько потребуется» и что Зеленский и Байден заявляют то же самое.

«Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других», — отметил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что западная помощь Украине является рабочей схемой по отмыванию денег. По его словам, чиновники Запада и Украины «разворуют эти средства» и до армии «дойдет не больше 15% от всей суммы поддержки».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно оказывать еще большую военную помощь, так как оружие является «путем к миру».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть