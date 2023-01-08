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В РФ выявили более 3 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В России выявили 3127 новых заболевших COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве — 974.

По данным ведомства, за минувшие сутки госпитализировано 476 человек, что на 31,5% меньше по сравнению с 7 января.

Также за последние 24 часа были выписаны 3694 человека, выздоровевшие после коронавируса, этот показатель на 17,2% меньше в сравнении с 7 января.

Подтверждено 45 летальных исходов, уточняет оперштаб.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3303 заболевших COVID-19 и 49 летальных исходов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не обнаружили новый подвид «омикрон»-штамма коронавируса XBB.1.5, названный «кракеном».

По данным Всемирной организации здравоохранения, «кракен» в настоящее время является наиболее заразным вариантом COVID-19. Он начал распространяться в Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, Испании, Ирландии, Австралии, Сингапуре и Индии.

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