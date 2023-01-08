Глава союза староверов передал надежду папы Римского на продление перемирия

Председатель «Всемирного союза староверов» Леонид Севастьянов передал надежду папы Римского Франциска на продление перемирия, сообщает РИА Новости.

«Он попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено. Папа поздравил всех россиян с Рождеством и выразил надежду на то, что перемирие продлится и после 24.00», — рассказал Севастьянов после телефонного разговора с Франциском.

Севастьянов также добавил, что папа Франциск молился за россиян в ночь на Рождество, 7 января.

Ранее официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в Анкаре считают, что режим прекращения огня, который объявила Россия в ходе боевых действий на Украине, должен длиться дольше 36 часов.

Он отметил, что турецкая сторона готова приложить максимум усилий, чтобы сформировать условия диалога для прекращения боевых действий.