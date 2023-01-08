Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава союза староверов передал надежду папы Римского на продление перемирия

close
100%
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Председатель «Всемирного союза староверов» Леонид Севастьянов передал надежду папы Римского Франциска на продление перемирия, сообщает РИА Новости.

«Он попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено. Папа поздравил всех россиян с Рождеством и выразил надежду на то, что перемирие продлится и после 24.00», — рассказал Севастьянов после телефонного разговора с Франциском.

Севастьянов также добавил, что папа Франциск молился за россиян в ночь на Рождество, 7 января.

Ранее официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в Анкаре считают, что режим прекращения огня, который объявила Россия в ходе боевых действий на Украине, должен длиться дольше 36 часов.

Он отметил, что турецкая сторона готова приложить максимум усилий, чтобы сформировать условия диалога для прекращения боевых действий.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть