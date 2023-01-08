Гинцбург сообщил о наличии в России десятков разных штаммов коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о наличии в России десятков разных штаммов коронавируса, сообщает ТАСС.

«То разнообразие, которое сейчас присутствует и нас окружает, — это уже десятки различных штаммов, которые вызывают схожее заболевание коронавирусной инфекцией. Циркулирующие сейчас виды «омикрон»-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного «омикрона» очень сильно, им можно было уже новую греческую букву придумать», — заявил Гинцбург.

Он добавил, что гибриды уже неправильно называть «омикроном», потому что это уже «потомки» изначальных штаммов вируса.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал, что заметный подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России в период новогодних праздников маловероятен.

3 января сообщалось, заболеваемость россиян гриппом и ОРВИ снизилась на 29,3% по сравнению с неделей до этого.