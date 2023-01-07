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В Туркмении обязали бюджетников сдать по $182 на портреты Бердымухамедова

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Depositphotos

В Туркмении госслужащих обязали выплатить по $182 на новые портреты президента страны Сердара Бердымухамедова, туркменские ковры под эти портреты, плакаты с лозунгом «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром» и подписку на журналы и газеты. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (туркменское подразделение «Радио Свобода», включенного Минюстом РФ в список иностранных агентов).

Радио со ссылкой на местного чиновника отмечает, что сбор денег организован в качестве «новогоднего подарка» работникам сфер образования, здравоохранения и сотрудникам полиции. Бюджетники, в свою очередь, рассказали, что такие вынужденные расходы составили примерно 20% их заработка.

Уточняется, что платежи людей обязали внести до 8 января. При этом ковры, портреты и лозунги нужно развесить к 9 января.

Ранее глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в поздравительном послании президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю Нового года отметил, что прошедший год отмечен поступательным развитием отношений России и Туркмении.

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