The Hill опубликовало видео с убегающим от журналистов Байденом

В Twitter издания The Hill появилось видео, на котором видно, как президент США Джо Байден убегает от журналистов после выступления в Белом доме.

«Господин президент, подождите!» — пытались задать ему вопросы журналисты.

Отмечается, что Байден поднялся на борт вертолета для последующего полета на выходные в Делавэр.

Ранее The Hill со ссылкой на источники писало, что Байден планирует публично объявить о своем намерении участвовать в президентских выборах 2024 года.

По информации издания, Байден вероятно объявит о своих планах в феврале. Один из источников, близкий к кампании Байдена 2020 года, утверждает, что официальное объявление может появиться в апреле.

До этого газета Politico писала, что Байден может в середине февраля объявить о своем окончательном решении относительно участия в президентской гонке в 2024 году.