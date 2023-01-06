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СК завел дело на жительницу Балакова, которая напала на фельдшера «скорой»

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая избила сотрудницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Напомним, инцидент произошел 5 января текущего года в квартире женщины на Заречной улице в Балакове. Пьяная россиянка набросилась на фельдшера «скорой» и несколько раз ударила его головой об стену. В результате пострадавшую госпитализировали с ушибленной раной затылка.

Сейчас в отношении нападавшей расследуют дело по статье «Побои».

«Следователем СК в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пьяный 43-летний местный житель набросился на фельдшера «скорой», который прибыл на место, чтобы оказать ему медицинскую помощь.

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