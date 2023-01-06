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Инструктор по стрельбе случайно прострелил лицо женщине в тире в Москве

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Москве инструктор по стрельбе случайно ранил 48-летнюю женщину из пневматической винтовки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из столичных тиров, который находится в ТРК MARI. По данным источника, выстрел произошел в момент, когда инструктор передавал перезаряженное оружие в руки россиянке.

Пуля попала прямо в лицо москвичке, в результате чего пострадавшая лишилась зуба и получила повреждение губы. В настоящий момент происшествием занимаются правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что в Дагестане 14-летний подросток случайно застрелил сверстника из охотничьего карабина.

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