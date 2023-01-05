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Проживающий в РФ француз рассказал о влиянии западных санкций на жизнь россиян

RTL: французский экспат заявил о ничтожно малом влиянии западных санкций на жизнь россиян

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Global Look Press

Французский экспат Александр, проживающий и работающий в России около 20 лет, заявил, что большая часть россиян не ощутила какого-либо влияния санкций, передает телерадиокомпания RTL.

По словам собеседника агентства, после масштабных санкций Запада в России «почти ничего не изменилось». Он рассказал, что 85% граждан потребляют местные продукты, поэтому ни в чем не испытывают недостатка, средний класс может употреблять «белорусское фуа-гра из Франции» или пользоваться косметическими товарами, привезенными из Дубая или Южной Кореи. Александр указал, что есть альтернатива популярных брендов и «в целом можно найти практически все».

Из-за того, что Россия — большая страна, санкции не оказали существенного влияния на экономику, отметил собеседник RTL. Так, азиатские компании завладели своей нишей рынка, компании из Турции и ОАЭ возвращаются в РФ, а место ушедших европейских компаний заняли местные производители, уточнил Александр.

Кроме того, некоторые крупные бренды хоть и прекратили свою деятельность в России, но продолжают платить сотрудникам зарплату, а управление их предприятиями взяли на себя российские работодатели, изменив оригинальное название и сохранив персонал.

«Безработица не сильно выросла, ее уровень составляет около 4%», – добавил экспат.

С началом спецоперации РФ на Украине ряд западных стран ввел масштабные санкции против российских политиков, общественных деятелей, журналистов и артистов, ведомств и предприятий. В декабре прошлого года Евросоюз опубликовал очередной, девятый пакет санкций.

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