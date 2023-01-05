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В МАК назвали причину жесткой посадки А321 в Подмосковье в 2019 году

МАК: попадание чаек в двигатели привело к жесткой посадке А321 в Подмосковье в 2019 году

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ГУ МЧС по Московской области/РИА «Новости»

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) закончил расследование жесткой посадки самолета A321 на кукурузном поле в Московской области в 2019 году. Причиной ЧП стали попавшие в двигатели чайки, говорится в отчете, который есть в распоряжении ТАСС.

«В результате его (самолета. — «Газета.Ru») столкновение после отрыва от ВПП на высоте 0,6-1,2 м со стаей чаек <…> привело к механическим повреждениям обоих двигателей, снижению их суммарной располагаемой тяги до величины <…> и вынужденному приземлению вне аэродрома», — отмечается в документе.

15 августа 2019 года самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из Москвы в Симферополь, совершил экстренную посадку из-за поломки двигателей.

Пилоты приняли решение об экстренном приземлении на кукурузном поле возле деревни Рыбинское Раменского района. Посадка была жесткой, но никто не погиб (на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа).

Командиром воздушного судна был Дамир Юсупов, который впоследствии был удостоен звания Героя России вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным.

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