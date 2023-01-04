В Нидерландах смертность превысила рождаемость впервые почти за сто лет

В 2021 году в Нидерландах родилось 168 тысяч детей, при этом умерло 169 тысяч человек, таким образом смертность в королевстве превысила рождаемость впервые с 1900 года. Об этом говорится на сайте Центрального статистическим бюро страны.

Предполагается, что это может быть связано с тем, что большое число граждан скончались из-за коронавирусной инфекции. Несмотря на это, эксперты предупреждают, что уровень рождаемости в стране уже на протяжении многих лет снижается, со смертностью же дело обстоит с точностью наоборот.

При этом численность населения Нидерландов продолжает увеличиваться, на это влияет миграция. Сейчас в королевстве проживает 17,8 миллиона человек. В прошлом году численность населения страны увеличилась на 227 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Британии 500 человек умирают еженедельно из-за задержек неотложной медпомощи.