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В США начато расследование против полицейских после вмешательства в драку подростков

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Stefan Jeremiah/Reuters

В Нью-Йорке запущено расследование в отношении группы полицейских после их вмешательства в драку девочек-подростков, в результате которой на одного из правоохранителей напали. Об этом сообщает РИА Новости.

Также известно, что один полицейский отстранен от работы.

Инцидент произошел во вторник, когда правоохранители прибыли на автобусную остановку, где произошла потасовка между сестрами 12 и 14 лет и еще одной девочкой 14 лет. При попытке вмешаться и разнять дерущихся полицейский получил удар в лицо. Сестер арестовали, им предъявили обвинения в нападении и сопротивлении при аресте.

До этого, в новогоднюю ночь, в центре Нью-Йорка недалеко от Таймс-сквер молодой человек с мачете напал на трех офицеров полиции.

Один офицер получил рваную рану, а другой — перелом черепа. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов открыли огонь и ранили его в плечо при задержании.

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