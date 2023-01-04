Европейскую часть России накроет «обвал холода»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что европейскую часть России ожидает «обвал холода». Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, температура существенно ниже климатической нормы прогнозируется как в Москве, так и на Урале и юге России.

Особенно суровые морозы до -30-40°C будут на Урале, добавил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская заявила, что ночью с 7 по 9 января в Москве ожидаются морозы до -27°C.

По ее словам, понижение температуры начнется днем 5 января. Ночью с 7 по 9 января ожидаются морозы до -27°С, при этом давление будет достигать 775 миллиметров ртутного столба.

Вплоть до 10 января морозы в столице будут довольно сильными, отмечает синоптик. 6 января днем температура опустится до -20°C, с 7 по 9 января -18-20°C. Днем 10 января дневная температура составит -18°C.