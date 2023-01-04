В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь салют выбил окна в одной из квартир жилого дома

В Санкт-Петербурге фейерверк залетел на балкон одной из квартир жилого дома. В результате взрыва были выбиты окна, сообщается в Telegram-канале Mash на Мойке.

В Санкт-Петербурге вскоре после боя курантов неизвестные запустили во дворе жилого дома фейерверк. По неизвестной причине салют попал на балкон одной из квартир и взорвался. В это время жильцы — семейная пара — встречали Новый год на кухне, а их ребенок спал в другой комнате. В результате взрыва окна, балкона и кухни оказались выбиты вместе с рамами.

Семейная пара получила незначительные порезы. Они продолжают жить в своей квартире и закрывают поврежденные окна пленкой. Супруги надеются в ближайшее время найти мастера, который сможет устранить причиненный ущерб до наступления морозов.

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