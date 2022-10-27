Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Госдума приняла в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, а также смены пола среди всех возрастов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди российских граждан — как взрослых, так и несовершеннолетних», — указали в пресс-службе.

Законопроекты предусматривают поправки сразу в несколько федеральных законов, в том числе «О СМИ», «О рекламе», «О государственной поддержке кинематографии РФ», а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Документами устанавливаются штрафы за подобные виды нарушений. Так, за ЛГБТ-пропаганду гражданам придется выплатить до 400 тысяч рублей, должностным лицам — до 800 тысяч, а юридическим лицам — до 5 млн. Пропаганда педофилии будет караться штрафом до 800 тысяч рублей для физических лиц, до 2 млн рублей для должностных лиц и до 10 млн рублей для юрлиц.

Накануне Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал законопроект.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее заявлял, что депутаты законопроектом «должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания».