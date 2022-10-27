В Омске неизвестный напал на 81-летнюю пенсионерку и пырнул ее ножом

В Омске неизвестный напал на 81-летнюю местную жительницу и вырвал у нее сумку с кошельком. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по области.

Инцидент произошел днем 26 октября 2022 года на улице Челюскинцев. В подъезде дома злоумышленник набросился на пенсионерку, несколько раз ударил ее ножом и похитил ее сумку с кошельком. В результате происшествия пострадавшей потребовалась госпитализация.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, сопряженное с разбоем». В настоящий момент расследование продолжается, правоохранители пытаются установить личность подозреваемого преступника.

Ранее стало известно, что пьяный житель Якутска хотел ограбить таксиста и, схватив его за шею, несколько раз ударил ножом. Водителю удалось вырваться и выжить, несмотря на полученные раны.

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