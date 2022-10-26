Глава МАГАТЭ оценил шансы установления зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что оптимистично оценивает шансы добиться установления вокруг Запорожской АЭС зоны безопасности. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Я оптимистично настроен. На мой взгляд, это очень важно. Я провел очень предметные обсуждения с вашим президентом на данную тему, а также с украинским президентом», — сказал он.

По его словам, Россия и Украина едины во мнении, что безопасность станции должна быть обеспечена.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что посетит Совбез ООН и обсудит создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ собираются посетить два атомных объекта на Украине после заявлений о их возможной подозрительной деятельности.

Глава украинского Министерства обороны Алексей Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ из-за распространения информации о подготовке Киевом провокации на украинской территории, связанной с подрывом «грязной бомбы».