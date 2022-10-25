Тела пожилой женщины и ее сына нашли на юго-западе Москвы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В квартире на юго-западе Москвы обнаружили тело пожилой россиянки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного управления Следственного комитета.

Останки женщины нашли 25 октября 2022 года в доме на улице 26 Бакинских Комиссаров. Тело ее сына обнаружили под окнами того же дома. По версии следствия, мужчина убил свою мать, а после покончил с собой.

В настоящий момент по факту смерти россиянки возбуждено уголовное дело. Правоохранители проведут сыну, подозреваемому в ее убийстве, посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее стало известно, что в Петербурге правоохранители установили личность убийцы, который 11 лет назад зарезал мужчину на юго-востоке Москвы.

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