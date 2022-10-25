В Тюмени вандалы обстреляли из пистолета окна подземного перехода

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Телеграм-канал «tyumen1»

В Тюмени хулиганы обстреляли из пистолета стеклянные окна подземного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал Тюмень №1.

Инцидент произошел в переходе, расположенном на улице Пермякова. Противоправные действия двух юношей попали на камеры видеонаблюдения, что позволило правоохранителям установить их личности.

По данным источника, подозреваемые вандалы уже задержаны. В ближайшее время молодые люди будут привлечены к ответственности.

Ранее стало известно, что во Владивостоке подростки обстреляли балкон местного жителя из пневматического пистолета. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростками профилактическую беседу. Семьи школьников заявили полицейским, что возместят материальный ущерб, причиненный местному жителю.

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