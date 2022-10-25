Синоптик рассказал о предстоящем потеплении в Москве

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о необычной для Москвы осенней погоде в конце октября, сообщает радио «Комсомольская правда».

Специалист объяснил, что климатический календарь на текущий период подразумевает осадки в виде мокрого снега, временный снежный покров и похолодание.

»...по прогнозу все будет наоборот, в конце октября ожидается мощное потепление с повышением дневной температуры до плюс 10 – плюс 12 градусов», – цитирует синоптика «Москва 24».

Такая погода установится к предстоящим выходным, подчеркивает Старков. Во вторник же ожидается дневная температура на уровне плюс 4 – плюс 6 градусов, что более близко к климатической норме.

В ночь со вторника на среду в Москве возможны смешанные осадки с последующим переходом в небольшие дожди. Дневная температура воздуха во второй половине текущей недели установится в пределах плюс 8 – плюс 10 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве 25 октября, напоминает сайт «Подмосковье сегодня». В столице не ожидаются осадки, а воздух может прогреться до 7 градусов выше нуля.

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