В Ростовской области выставлены дополнительные посты охраны

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

В Ростовской области выставлены дополнительные посты охраны, а также увеличено число задействованных сотрудников для усиления безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«В Ростовской области выставлены дополнительные наряды и посты, увеличено число задействованных сотрудников правопорядка», — говорится в сообщении.

Ранее в нескольких пограничных с Украиной регионах России ввели «средний уровень реагирования» — это касается регионов Южного и Центрального федерального округов.

В частности, особый режим касается Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

В этих регионах будет усилена охрана общественного порядка, военных объектов и государственных учреждений, объектов связи и транспортной инфраструктуры.

На транспорте и объектах связи будет введен особый режим работы, а население из опасных районов будет временно переселено в оборудованные и стационарные жилые помещения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть