В Чили грабители начали разбрасывать деньги по дороге во время погони

В Чили грабители начали разбрасывать деньги во время погони, пишет New York Post. Из-за действий преступников проезжая часть была буквально засыпана наличными.

По данным СМИ, вооруженная банда ограбила казино в Сантьяго. Пытаясь уйти от погони, грабители, видимо, попытались избавиться от улик и начали выкидывать деньги из мешков прямо на проезжую часть. Этот прием сработал — полицейские остановились и начали собирать купюры, перекрыв движение на шоссе.

Сообщается, что всего в тот день преступникам удалось украсть около $10 тысяч. На данный момент неизвестно, установлена ли личность грабителей и их местоположение. Кроме того, в полиции не рассказали, что будет с деньгами, которые выкинули на дорогу.

Ранее в США арестовали воров, укравших у епископа драгоценности на сумму $1 млн.

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