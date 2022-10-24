TV2: полиция Норвегии задержала двоих россиян за съемку военных объектов

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Полиция норвежской провинции Нурланн задержала двух граждан России за съемку военных объектов, но они не признают вину. Об этом сообщает TV2.

«Два гражданина России задержаны полицейскими в Нурланне. По данным наших источников, они подозреваются в том, что вели съемку военных объектов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российские граждане были задержаны 22 октября. Вопрос об избрании меры пресечения должен быть рассмотрен 24 октября.

При этом задержанные россияне заявляют, что приехали в страну в туристических целях, и не признают вину. Кроме того, полиция не уточняет, какие именно объекты они снимали на камеру.

Также, по информации телекомпании, за последние две недели на севере Норвегии были задержаны семь граждан РФ с дронами, четырех освободили после нескольких дней ареста.

22 октября газета Bergens Tidende также сообщала о задержании россиянина за использование беспилотника.

После начала специальной военной операции России на Украине власти Норвегии ввели запрет на использование гражданами России беспилотников.

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