МАГАТЭ отправит на Украину экспертов после заявлений РФ о создании Киевом «грязной бомбы»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси пригласил организацию прислать экспертов на атомные объекты страны. Об этом он написал в своем Twitter.

«В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно прислать экспертов на мирные объекты на Украине <…>. Он согласился», — заявил Кулеба.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что его коллеги из Великобритании и Турции проинформировали его о беседе с министром обороны России Сергеем Шойгу. Он также пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ из-за распространения информации о том, что Киев готовит на украинской территории провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы».

Резников добавил, что правительство Украины требует соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума, согласно которому Совет безопасности ООН обязан оказать стране помощь, если она стала объектом угрозы применения ядерного оружия.