Иркутский губернатор встретился с семьями погибших при крушении Су-30 пилотов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал в своем Telegram-канале о встрече с семьями и сослуживцами погибших в Иркутске во время испытательного полета летчиков Максима Конюшина и Виктора Крюкова.

По словам Кобзева, у Конюшина остались жена и двое детей.

«Поговорили с супругой летчика [Конюшина — «Газета.Ru»] Ириной Евгеньевной. Целиком разделяю ее горе. Она поделилась, что дочка Максима Вячеславовича очень тяжело переносит гибель отца», — сообщил Кобзев.

Губернатор добавил, что власти окажут семье психологическую помощь. Родственники Конюшина попросили, чтобы летчика похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, так как там захоронены его родители.

Майор Виктор Крюков был родом с Украины.

«Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полетов. Самолеты были его жизнью. Настоящий ас», — поделился губернатор.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе Иркутска был введен режим ЧС после крушения самолета Су-30.