В Москве строитель сорвался с 20 этажа и выжил

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В Москве при выполнении строительных работ мужчина сорвался с 20 этажа. Он выжил, сейчас находится в больнице, сообщает MK.RU.

22 октября 2022 года около 17:00 строитель сорвался с высоты 20 этажа, когда выполнял работу по возведению жилого дома на Волоколамском шоссе. Произошедшее увидели коллеги пострадавшего. Они попросили прохожих вызвать бригаду скорой помощи.

После падения мужчина находился в сознании. Очевидцы отмечают, что пострадавший много говорил и даже курил.

Мужчину госпитализировали в районную больницу. У него диагностировали сотрясение мозга и открытый перелом плечевой кости.

По предварительным данным, падение произошло из-за нарушения техники безопасности.

Ранее в Перми мужчина выпал с четвертого этажа и сбежал от врачей.

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