Хуснуллин сообщил о выдаче первых жилищных сертификатов переехавшим из Херсонской области

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в Telegram, что жители Херсонской области начали получать первые жилищные сертификаты в Краснодарском крае и на Ставрополье.

Хуснуллин отметил, что этот механизм будет работать и дальше для всех, кто захочет переехать.

22 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о мерах по переселению жителей Херсона и правобережной части Херсонской области, вынужденно переезжающих на постоянное место жительства в другие субъекты РФ. Согласно документу, эти граждане также получат единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб.

До этого, 18 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об «организованном перемещении гражданского населения» нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. По его словам, такая мера вызвана «непосредственной опасностью затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра» в результате действий ВСУ.