Хуснуллин сообщил о выдаче первых жилищных сертификатов переехавшим из Херсонской области

close
100%
Depositphotos

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в Telegram, что жители Херсонской области начали получать первые жилищные сертификаты в Краснодарском крае и на Ставрополье.

Хуснуллин отметил, что этот механизм будет работать и дальше для всех, кто захочет переехать.

22 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о мерах по переселению жителей Херсона и правобережной части Херсонской области, вынужденно переезжающих на постоянное место жительства в другие субъекты РФ. Согласно документу, эти граждане также получат единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб.

До этого, 18 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об «организованном перемещении гражданского населения» нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. По его словам, такая мера вызвана «непосредственной опасностью затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра» в результате действий ВСУ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть