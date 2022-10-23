В России 10 дней подряд фиксируют менее 100 смертей в сутки из-за коронавируса

В России за прошедшие сутки выявлено 8 672 новых случая коронавирусной инфекции, при этом в течение 10 дней подряд фиксируется менее 100 летальных исходов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«Госпитализировано 662 человека, на 54,8% меньше по сравнению с 22 октября [1 466]. Выписано в связи с выздоровлением 10 578 человек...» — пояснили в оперштабе.

Всего за сутки подтвердилось 88 летальных исходов, связанных с осложнениями из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменяет сдачу ПЦР-теста на COVID-19 для прибывающих непривитых граждан РФ. С 21 октября в постановление о режиме изоляции введены соответствующие изменения.

Также врач Ольга Малиновская назвала дисбаланс и стресс причинами выпадения волос после коронавируса. Выпадение волос может быть связано с наследственным фактором — в этом случае, по словам эксперта, остановить облысение нельзя.