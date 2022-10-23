В Свердловской области пьяный мужчина захватил магазин с продавцами

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В поселке Энергетиков, расположенном в Свердловской области, мужчина захватил магазин, сообщает издание URA.ru.

По информации СМИ, мужчина был нетрезв. Он забежал в магазин, толкнул продавца, стал угрожать сотрудникам, а затем приказал всем лечь на пол.

Женщинам, работающим в магазине, удалось выбежать из здания. Они позвали на помощь и попросили вызвать полицию. Силовики быстро приехали на место и задержали мужчину.

Выяснилось, что задержанный, 37-летний Дмитрий, ранее уже был судим за причастность к краже и незаконное распространение наркотиков, рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции.

В соцсетях писали, что у Дмитрия в руках был нож, однако в МВД эту информацию опровергли. По данным МВД, задержанный ничего не украл из торговой точки. Представители МВД примут обоснованное решение по завершении проверки, добавил Горелых.

Ранее сообщалось, что в одном из банков Грузии вооруженный мужчина взял в заложники до 10 человек.

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