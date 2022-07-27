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В Госдуме предложили ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты и скидки по штрафам

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Фотослужба Госдумы РФ

Депутат Государственной думы Евгений Федоров направил обращение на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова, в котором предложил ограничить для иностранных агентов право на налоговые вычеты и скидки по административным штрафам, передает RT.

Парламентарий указал в своем письме, что в декабре текущего года вступит в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», согласно которому иноагентам, в частности, запрещается пользоваться системой упрощенного налогообложения.

При этом иноагенты все еще могут, как и другие граждане, пользоваться мерами поддержки, среди которых скидки по административным штрафам за нарушения правил дорожного движения (ПДД) или налоговые вычеты.

В результате наблюдается ситуация, когда лицо — иностранный агент получает средства из иностранных источников, в том числе из недружественных стран, на осуществление информационной деятельности против интересов РФ, однако может пользоваться предусмотренными российским государством льготами и мерами поддержки, отметил политик.

В этой связи он попросил министра финансов оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения запрета для физических лиц, а также учредителей и членов руководящих органов НКО, признанных выполняющими функцию иноагента и получающими финансирование из источников, представляющих недружественные государства, «пользоваться установленными для граждан России льготами в сфере уплаты и возврата налогов и сборов, уплаты административных штрафов».

Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о регулировании деятельности в РФ иностранных агентов. Соавтор документа депутат Андрей Альшевских рассказал «Газете.Ru», что это не последний закон в данном направлении.

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