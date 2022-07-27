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Иран договорился с Россией увеличить число еженедельных авиарейсов до 35

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Иран с Россией подписал 26 июля меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает увеличение числа пассажирских авиарейсов до 35 в неделю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя управления гражданской авиации Исламской республики Миракбара Разави.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш и заместитель министра транспорта Российской Федерации во время встречи обсудили пути расширения двусторонних связей, подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому число пассажирских рейсов между двумя странами увеличивается до 35 в неделю, указал Разави.

Авиакомпаниям обеих стран теперь разрешено выполнять грузовые рейсы без ограничения по частоте полетов.

Ранее сообщалось, что в Белом доме не нашли «признаков закупки» Россией иранских беспилотников.

В свою очередь представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг информацию о возможной передаче беспилотных летательных аппаратов российской стороне. Дипломат также добавил, что позиция Ирана в отношении ситуации на Украине ясна и многократно озвучивалась.

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