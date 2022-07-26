Троих челябинских подростков унесло на матрасе на озере Смолино

В Челябинской области троих 16-летних школьников унесло на матрасе от берега озера. Об этом сообщает АиФ-Челябинск.

Инцидент произошел вечером 25 июля 2022 года на пляже озера Смолино. В какой-то момент спасатели заметили в 600 метрах от берега надувной матрас с тремя подростками. Оказалось, несовершеннолетние отплыли далеко от берега, но вернуться назад самостоятельно они уже не смогли.

Сотрудники службы спасения пляжа «Смолинский» подплыли к отдыхающим и эвакуировали их на берег. Сообщается, что в результате происшествия никто из подростков не пострадал.

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