Вылет самолета задержали на час из-за пугающих сообщений, полученных пассажирами

В Италии рейс авиакомпании Vueling был задержан на час из-за пугающих сообщений, которые пассажиры получили на свои телефоны, пишет LADBible.

По данным СМИ, когда пассажиры сели в самолет, следовавший из Рима в Аликанте, они начали получать сообщения с пугающими изображениями и текстом на непонятном языке, который позже был идентифицирован как амхарский.

«Ваши семьи будут истекать кровью за ваши действия, вы будете вечно страдать», — говорилось в послании.

После того, как пилоты узнали о случившемся, капитан принял решение задержать вылет и проинформировал пограничную службу. В результате расследования полицейским удалось найти отправителя сообщения.

Им оказался 18-летний студент, признавший вину. О том, какое наказание ему грозит, не сообщается, но авиакомпания, скорее всего, обратится в суд, чтобы взыскать с него неустойку за задержку вылета.

Ранее пилоты самолета поругались перед вылетом и отказались лететь вместе.