Москвичей предупредили об ухудшении погоды во второй половине дня

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в столице во второй половине дня. В городе ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 14–17 метров в секунду, передает «Москва 24».

«В непогоду будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», – говорится в сообщении.

На сайте Гидрометцентра России разместили предупреждение о желтом уровне погодной опасности в Москве и Московской области с 09:00 до 18:00 понедельника, 25 июля.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на протяжении всей недели с 25 июля в столице будет жаркая погода.

По его словам, во вторник, 26 июля, воздух в городе прогреется до 27...29 градусов. При этом прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, уточнил синоптик.