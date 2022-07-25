Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Лана Дель Рей подала в суд на преследовавшего ее фаната 11:12
На Ямале мужчину осудили на 8,5 лет за растление 19 детей 11:07
Кортеж лидера правящей в Польше партии Качиньского забросали яйцами 11:06
В Госдуме предложили запретить списывать сумму прожиточного минимума со счетов... 11:04
В компании «Навигатор» планируют сделать «кукурузник» Ан-2... 11:03
Захарова заявила, что попытки Запада изолировать Россию ставят его в глупое положение 10:59
В Петербурге главу федерации мотоциклетного спорта подозревают в домогательствах... 10:54
Wildberries стал техническим спонсором московского «Спартака» 10:52
В Иране хотят достичь объемов импорта пшеницы из России в 10 млн тонн... 10:51
«Бесконечная» картинка очаровала пользователей соцсетей 10:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В США cтая питбулей насмерть загрызла пожилого мужчину

close
100%
Pexels

В США cтая питбулей насмерть загрызла пожилого мужчину, когда тот шел в магазин, пишет New York Post.

Полицейские задержали владельца питбулей — 47-летнего жителя Техаса Сэмюэла Картрайта. Мужчине предъявили обвинение в нападении собак со смертельным исходом, что по законам США является тяжким преступлением второй степени. По словам офицеров, погибший 71-летний Фредди Гарсия не провоцировал псов.

«Собаки напали на него без всякой причины», — прокомментировал шериф Эрик Фэган.

В полиции добавили, что напавшие собаки изолированы от общества и не представляют угрозы для людей. Родственники погибшего до сих пор не верят, что Фредди больше нет.

«Он был полон жизни, ему нравилось танцевать, петь, он был очень радостным», — рассказала внучка Гарсии.

На данный момент Картрайт находится под стражей в окружной тюрьме и ждет оглашения приговора.

Ранее в Великобритании американский бульдог насмерть загрыз хозяйку и серьезно покалечил хозяина.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть