Телеканал CNN сообщил о пришествии «смертельной жары» в США

Аномальная жара установилась на территории большей части США. Как сообщает американский телеканал CNN, она может негативно отразиться на качестве жизни более 90 миллионов человек.

Согласно прогнозам метеорологов, температура воздуха в городах, расположенных на северо-востоке страны, может достигнуть отметки в +40 градусов. В столице США ожидается потепление до +32 градусов и выше.

«От южных равнин до востока будет очень тяжело, особенно в крупных городских районах от Вашингтона до Нью-Йорка и Бостона», — подчеркнули специалисты Национальной метеорологичсекой службы США.

В ряде штатов уже был введен режим чрезвычайной ситуации, напоминает ФАН.

В частности такое решение приняли власти Калифорнии, где наблюдаются лесные пожары. Крупнейший очаг возгорания расположен в районе Йосемитского национального парка. Отмечается, что более шести тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров.