17 человек погибли после крушения лодки с мигрантами у Багамских островов

По меньшей мере 17 человек погибли после того, как лодка с мигрантами перевернулась у Багамских островов. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, спасатели обнаружили тела 17 человек, включая младенца. Еще 25 человек удалось спасти, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис.

По словам политика, катер с гаитянскими мигрантами мог перевернуться из-за волнения на море. На борту могло находиться 60 человек. Багамские власти заявили, что два человека были взяты под стражу, оба — выходцы с Багамских островов. Их подозревают в контрабанде людей. Предполагается, что все, находившиеся на борту катера, были мигрантами с Гаити.

Уточняется, что все больше гаитян пытаются добраться до США, спасаясь от преступности и бедности Гаити.

Ранее в Пакистане по пути на свадьбу утонули 20 женщин и детей, который добирались до мероприятия на лодке. Инцидент произошел на реке Инд в провинции Пенджаб.