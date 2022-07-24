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В Саудовской Аравии арестован мужчина, который помог журналисту из Израиля попасть в Мекку

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РИА «Новости»

В Саудовской Аравии полиция задержала местного жителя, который помог израильскому журналисту въехать в Мекку. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным источника, журналист Гил Тамари, который работает на одном из израильских телеканалов, проник в Мекку, несмотря на запрет на въезд в город людям, не исповедующим ислам.

Об инциденте стало известно после того, как Тамари опубликовал 10-минутное видео о своем путешествии. В своем ролике мужчина посещает гору Арафат, где мусульманские паломники собираются для молитвы во время хаджа.

После негативной реакции общественности на въезд журналиста в священный для мусульман город, полиция Мекки задержала саудита, который помог ему попасть в город. Сообщается, что мужчина не знал о вероисповедании и происхождении Тамари.

Кроме того, сам журналист заявил, что его поездка не была направлена на оскорбление чувств верующих. По его словам, он хотел показать людям «место, которое так важно для наших мусульманских братьев и сестер».

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии пообещали постепенно увеличить число паломников во время хаджа.

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