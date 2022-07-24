Врач рассказала, сколько людей способен заразить больной «кентавром»

Врач-пульмонолог, терапевт, эксперт проекта Coronavirus-Control.ru Светлана Божко заявила, что инфицированный новым вариантом коронавируса «кентавр» способен заразить до 16 человек. Об этом сообщает URA.RU.

«Ученые называют «кентавр» более заразным, даже по сравнению с другими вариантами «омикрона», которые также имели высокую контагиозность. Предполагается, что один инфицированный сможет заразить около 12-16 контактных лиц. Это чревато чрезвычайно быстрым распространением инфекции», — рассказала Божко.

По ее словам, новый подтип вируса может занять одну из лидирующих позиций среди других циркулирующих видов COID-19.

«Учитывая высокую контагиозность «кентавра», отмену карантинных мер и большую плотность населения в Москве, «кентавр» имеет все шансы быстро распространиться в столице и перейти на другие регионы. Ситуация может усугубиться большой частотой повторных заражений, которые характерны для всех подтипов штамма «омикрон», — подчеркнула врач.

Ранее, по данным федерального оперативного штаба, стало известно, что коэффициент распространения COVID-19 в России впервые с 1 февраля 2022 года вырос до 1,42.