В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии пациента с оспой обезьян

В Роспотребнадзоре заявили, что состояние пациента с первым в России выявленным случаем оспы обезьян не вызывает опасений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Инфицированный проходит курс лечения в медицинском учреждении инфекционного профиля. Его состояние не вызывает опасений. Благодаря своевременной изоляции пациента удалось избежать возникновения цепочки заражений», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что в настоящее время нет необходимости вводить дополнительные противоэпидемические меры против распространения оспы обезьян на территории России.

Ранее сообщалось, что новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба.

До этого сообщалось, что новые симптомы оспы обезьян, включая язвы во рту и мышечные боли, перечислила международная группа врачей. Из-за частых поражений половых органов и неспецифической сыпи оспу можно спутать с сифилисом и другими ЗППП, предупреждают они — пациентам с такими симптомами стоит как можно скорее обратиться к врачу, а специалисту — проверить, нет ли у пациента оспы обезьян. Работа была опубликована в журнале New England Journal of Medicine.