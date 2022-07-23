В Запорожской области создали избирком для проведения референдума о вхождении в состав РФ

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе издали указ о создании избиркома «для проведения референдума о вхождении в состав РФ». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, чтобы процедура референдума была «прозрачной и легитимной», он подписал указ о создании избирательной комиссии.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на подконтрольной России территории региона были заблокированы соцсети Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), Twitter и видеохостинг Youtube.

Как рассказал Рогов, в регионе существует реестр, в который входят сайты, занимающиеся дезинформацией, разжиганием межнациональной розни и «прочими нехорошими вещами». По его словам, против этих ресурсов предпринимаются определенные действия, но они на предупреждения не реагируют.

В пример противоправных действий со стороны западных ресурсов он привел ситуацию с Youtube, который, как он отмечает, удаляет ролики из жизни региона, «даже если они про детский сад», заявляя, что они нарушают правила сообщества.