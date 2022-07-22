Эксперты заявили, что девальвация гривны усилит инфляцию и повлияет на неофициальный курс

Нацбанк Украины сообщил вчера, что официальный курс гривны к доллару США снижен с 21 июля на четверть. Одним из главных следствий девальвации может стать усиление инфляции, считают руководитель аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Их слова приводит ТАСС.

Ценой перехода Нацбанком Украины 24 февраля от политики плавающего валютного курса к политике фиксированного курса стало резкое сокращение международных резервов в условиях дефицита платежного баланса, считает Максим Осадчий. Для поддержания курса гривны НБУ был вынужден проводить валютные интервенции, уточняет он.

«Поскольку НБУ ввел ограничения на валютном рынке, сформировались два рынка валют с очень различными курсами. В обменных пунктах украинских банков сформировался курс на уровне около 37 гривен за доллар при официальном курсе 29,2549. Так что Нацбанк Украины сравнял официальный курс с «неофициальным» курсом», — пояснил эксперт.

В вопросе формирования альтернативного курса валюты с ним соглашается специалист по фондовому рынку Евгений Миронюк, отмечая, что с февраля курс гривны по отношению к доллару оставался фиксированным.

«Фактически НБУ приблизил официальный курс к неофициальному», — подтверждает он.

Одним из главных следствий девальвации курса гривны может стать усиление инфляции, считают Осадчий и Миронюк.

При этом, по мнению Осадчего, эффектом «обвальной девальвации» курса гривны станет также долларизация национальной экономики.

«В то же время девальвация способствует сокращению импорта, так как иностранные товары становятся дороже, и росту экспорта», — цитирует его слова ТАСС.

При сохранении существующих тенденций к концу года стоит ожидать продолжения девальвации гривны, считают эксперты.

Так, Миронюк прогнозирует дальнейшее ослабление курса в связи с возможным ускорением инфляции до уровня выше 30%.

По мнению Осадчего, к концу года девальвации гривны можно ожидать еще на 20-30%.

При этом Миронюк обращает внимание на то, что потенциал ослабления курса гривны пока ограничен. По его словам, это связано с тем, что действия властей Украины пока не направлены на внедрение гибкого курса со свободными межбанковскими валютообменными операциями.