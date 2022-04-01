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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Роскомнадзор заявил об антироссийской политике Google и YouTube

РКН: Google и YouTube ведут антироссийскую политику с начала спецоперации на Украине

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Роскомнадзор заявил, что компания Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube с начала спецоперации на Украине ведут антироссийскую политику, блокируя российские ресурсы, передает «Интерфакс».

Ведомство зафиксировало около 60 актов цензуры в отношении страниц российских СМИ, просветительских кинопроектов, общественных деятелей и организаций. В РКН подчеркнули, что действия площадки нарушают главные принципы свободного распространения информации и доступа к ней.

Регулятор призвал Google «незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube» и обеспечить беспрепятственный доступ к информации российским пользователям в соответствии с действующим в РФ законодательством.

Ранее заместитель начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Юрий Киселев заявил, что ведомство имеет право заблокировать сайты, тиражирующие недостоверную информацию, за публикацию которой раннее были заблокированы другие интернет-ресурсы.

До этого в России была полностью отключена монетизация и реклама в Google и YouTube.

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