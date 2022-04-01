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Мурашко рассказал о скорой регистрации назальной вакцины против COVID-19

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Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил журналистам, что в ближайшие дни ожидается регистрация назальной вакцины против COVID-19, сообщает РИА «Новости».

По его словам, безопасность и эффективность препарата подтверждена, его оценивают специалисты. Впоследствии вакцину добавят в методические рекомендации по вакцинации.

Также Мурашко добавил, что в реанимации остаются 1,5 тыс. россиян с COVID-19.

«Вы видите, сейчас во многих странах опять пошел подъем заболеваемости, и несколько регионов РФ тоже продемонстрировали подъем заболеваемости, поэтому вопрос поддержания иммунитета важен», — сказал он.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в конце следующей недели в Москве пройдут исследования вакцины от коронавируса «Спутник М», предназначенной для детей в возрасте от шести до 11 лет.

Минздрав России 24 ноября зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

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