Названы опасные для переболевших коронавирусом продукты

Опасные для переболевших коронавирусом продукты перечислил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Как рассказал медик URA.RU, специалист рекомендовал воздержаться от красного мяса, сахара и трансжиров.

По данным эксперта, они способствуют усилению воспалений и свертываемости крови, а при постковиде и так повышен уровень хронических воспалений.

Михаил Гинзбург добавил, что питание не должно стимулировать свертываемость крови. Он напомнил, что при постковиде сохраняются астенические действия, связанные с мозгом, это склонность к тревоге, депрессии.

Специалист сообщил, что в выборе блюд стоит остановиться на морской рыбе, овощах, фруктах, ягодах, зелени, орехах, кисломолочных продуктах, сложных углеводах, гречке и овсянке. «Также в рацион питания можно добавить яйца. Чтобы кровь не свертывалась и не было воспалений, хорошо употребление ягод, типа малины, ежевики», — указал врач-диетолог.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что после перенесенного коронавируса, даже у не имевшего проблем с сердцем человека, повышается риск смерти из-за инфаркта или инсульта.