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Вор, укравший телефон у дзюдоистки, был обезврежен на месте

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Вор в Бразилии попытался украсть у женщины телефон, но быстро поплатился за это, пишет LADBible. Он не подозревал, что его жертва работает тренером по дзюдо.

Женщина быстро обезвредила преступника с помощью удушающего приема, а потом повалила его на землю и стала ждать приезда полиции, пока за происходящим наблюдала удивленная толпа. Мужчина, поняв, что сопротивление бесполезно, спокойно лежал на асфальте.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов надели на мужчину наручники, после чего посадили в машину и увезли. Как сообщают очевидцы инцидента, люди начали радостно хлопать женщине.

В полиции не прокомментировали инцидент. О том, доказана ли вина мужчины и понесет ли он наказание, не сообщается.

Ранее в Англии полицейские поймали грабителя благодаря окурку, брошенному на месте преступления.

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