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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Александр Маршал поддержал акцию «Лучшим воинам Мира»

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Заслуженный артист России Александр Маршал встретился с участниками специальной военной операции в рамках социально-культурной акции «Лучшим воинам Мира», организованной Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил Российской Федерации.

«В это непростое время, когда лежат наши ребята, я просто посчитал необходимым их навестить и, по возможности спеть все, что могу. Я надеюсь, что они скоро выздоровеют. У кого я не спрашивал, они все сказали, что вернутся. Я горд и счастлив, что у нас такая молодежь. Правда - это дорогого стоит», — подчеркнул он.

Отмечается, что встреча с военнослужащими прошла в третьем Центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского в Московской области.

Творческую эстафету артист принял у арт-группы «SOPRANO Турецкого», которая выступила 30 марта в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Москве.

Социально-культурная акция «Лучшим воинам Мира» проводится с целью поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

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