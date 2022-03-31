Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21
Опрос: большинство россиян не боятся прихода новой волны коронавируса 10:20
Семейный врач Демихова объяснила, можно ли очистить организм от шлаков с помощью... 10:13
В Афганистане запретили выращивать мак 10:06
Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени 09:59
Мединский заявил, что у Киева изменилась позиция по вопросу о нейтральном... 09:59
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36

Политолог Баширов оценил итоги встречи Путина с представителями авиаотрасли

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов прокомментировал итоги совещания президента Владимира Путина с представителями авиаотрасли.

Он отметил, что еще три недели назад было понятно, что те решения, которые приняли против авиаотрасли, в том числе запрет на покупку «Эйрбасов» и «Боингов», запрет на ремонт, имеют серьезный масштаб проблемы.

«У нас большинство самолетов находятся в лизинге у зарубежных компаний. Так вообще устроен рынок авиации во всем мире, то есть это не уникальная ситуация», — рассказал эксперт.

Баширов напомнил, что, когда было принято решение о приостановке облуживания «Боингов», лизинговые компании начали требовать их возврата.

«Отдать эти самолеты означает лишить наши внутренние перевозки, дело даже не в международных перевозках, возможности летать по всей нашей стране. У нас собственного авиапарка недостаточно», — отметил политолог.

Он пояснил, что именно поэтому все эти вопросы так глубоко прорабатывались, и в конечном итоге требовалось принципиальное решение президента Российской Федерации на таком уровне, чтобы всем было понятно, насколько серьезно Россия относится к этому.

«Мы ставили в известность лизингодателей о том, что не собираемся разрушать их бизнес, готовы выкупать самолеты и искать формы поставок запчастей. Но был совершен еще один недружественный шаг. Самолеты, которые находятся на территории РФ, но их владельцами пока являются лизинговые компании, вычеркнули из регистрационных реестров. И мы были вынуждены срочно создавать свой список по российскому регистру», — добавил Баширов.

Эксперт подчеркнул, что эта ситуация требовала принципиально новой системы построения регулирования внутренних авиаперевозок.

«Сегодня президент и сказал, что стартует эта система, будут дотироваться внутренние перевозки не за счет граждан и необходимо предпринять меры, чтобы качество самолетов сохранялось с точки зрения полетной годности. А также вести переговоры с лизинговыми компаниями о том, чтобы найти компромиссное решение», — заключил он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть