В Минсельхозе оценили вероятность дефицита овощей в России

Минсельхоз исключил риск возникновения дефицита овощей в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным ведомства, поставки овощей из основных стран-партнеров идут без перебоев, а в случае необходимости российские компании имеют возможность «оперативно перестраивать каналы поставок».

Ранее сообщалось, что в России не ожидается дефицита картонных упаковок для лекарств, табака и парфюмерии. По данным Минпромторга, российский завод «Кама» обеспечивает потребности в мелованном картоне, необходимом для упаковки этих товаров.

До этого сообщалось, что цены на книги в рознице выросли примерно на 20% из-за подорожания бумаги и типографских услуг. Подорожание бумаги послужило фактором роста себестоимости книг. Сами цены на бумагу выросли практически на треть.